Aérien : Frontier Airlines inaugure ses lignes Miami – SXM et Orlando – SXM

C’est un gros coup de booster pour la fréquentation touristique de l’île. La compagnie américaine low cost, Frontier Airlines effectuait le 10 juillet dernier ses premiers vols directs à destination de Sint Maarten embarquant plus de 300 passagers en provenance de Miami et d’Orlando.

Dans le cadre de l’extension de son réseau depuis la Floride, la compagnie américaine low cost vient en effet d’ouvrir deux nouvelles lignes à destination de Sint Maarten : l’une au départ de Miami et l’autre au départ d’Orlando, avec un vol par semaine pour chaque ligne, effectué tous les samedis par un Airbus A320 de 186 sièges.

Les passagers et l’équipage de ces vols inauguraux étaient chaleureusement accueillis par une délégation du Ministère du Tourisme de Sint Maarten, les représentants de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, le conseil d’administration et l’équipe dirigeante de PJIAE.

La perspective d’accueillir toujours plus de visiteurs sur l’île constitue en effet une véritable opportunité pour doper la fréquentation touristique, ainsi que s’en est félicitée la Présidente de l’Office de Tourisme de Saint Martin, Valérie Damaseau : « L’ouverture de ces nouvelles lignes est le signe d’une demande forte pour notre destination, elles constituent un nouvel atout pour attirer et fidéliser les touristes, c’est une chance formidable pour Saint-Martin ».

Un enthousiasme partagé par la Ministre du Tourisme de Sint Maarten, Ludmila de Weever, qui a souhaité la bienvenue à la compagnie Frontier Airlines et s’est félicitée de la mobilisation locale : « C’est une excellente nouvelle aujourd’hui pour la destination. Plus de 300 passagers sont arrivés de Miami et d’Orlando sur un vol abordable. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le travail mené par le St. Maarten Tourism Bureau et toute l’équipe de l’aéroport, du management aux bagagistes. Bienvenue aux passagers sur la Friendly Island ».

Le PDG de l’aéroport Princess Juliana, Brian Mingo, a salué « une nouvelle ressource économique pour Sint Maarten grâce à ce partenaire ». « Miami est devenue un hub dans notre réseau aérien, PJIAE est en pleine croissance ainsi que le nombre de destinations que nous desservons. Il était donc logique pour tous d’également établir une liaison avec Orlando ».

Selon May-Ling Chun, Directrice du Tourisme de Sint Maarten, il faut apprécier les enjeux pour l’industrie touristique: « cela donne à la destination Sint Maarten l’opportunité de cibler de nouvelles zones en Floride ainsi que d’autres régions aux Etats-Unis, c’est un point très positif».

Le directeur des ventes internationales de Frontier Airlines, Alfredo Gonzalez, est également très enthousiaste : « Ouvrir une nouvelle liaison est toujours excitant, mais ouvrir une route vers une île aussi belle et diversifiée que Saint-Martin est tout simplement incroyable ». « Low Fares Done Right » est le slogan de Frontier Airlines qui exploite des vols intérieurs et internationaux depuis 27 ans.

La compagnie low cost, basée à Denver dans le Colorado, ambitionne de desservir plus de 100 destinations aux Etats-Unis. Frontier Airlines est réputée pour être la compagnie aérienne américaine la plus économe en carburant.