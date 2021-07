Un prix poétique en langue française pour attiser la plume des écoliers de CM2 et des collégiens de 6ème… et renforcer la maîtrise des fondamentaux tel que le français a été organisé lors de la semaine des langues.

Ils ont été nombreux lors de la semaine des langues à expérimenter une écriture codée, celle de la poésie et ont eu l’honneur d’être inspirée par une muse d’un nouveau genre : la poétesse Sonia FLEMING. Cette dernière, déjà connue et reconnue, dans les milieux scolaires de Saint-Martin n’a pas hésité à répondre présente pour honorer le Prix Sonia Fleming.

L’étude du poème « Maman si j’étais… » de Sonia FLEMING a donc servi de point de départ à tous les poètes en herbe qui se sont exercés à jouer avec les mots, à laisser libre cours à leur imagination et à expérimenter le processus de création d’un écrit. Puis, l’anonymat des nombreuses productions a autorisé un jury hétéroclite à évaluer les prouesses des uns et des autres sous la présidence de la poétesse.

Lors d’une cérémonie organisée à l’école Émile Choisy, parents, élèves, membres du jury, professeurs, conviés pour l’occasion ont été accueillis par M. André Botino, directeur de l’école, Mme Suzelle Karam, principale du collège Mont des Accords, la poétesse Sonia Fleming et M. Michel Sanz, vice-recteur et chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Taïmi Larose Ogoli-Socin (1er prix), Yaël Petit (second prix), Louise Kia, Fany Kancel (3ème prix) et Mathis Brenon (prix spécial du jury) ont écouté non sans fierté leurs poèmes lus à haute voix par les membres du jury sous le regard troublé des parents qui, pour certains, avaient du mal à cacher leurs émotions. Remis par le vice-recteur et la poétesse, le trophée Sonia Fleming a été accepté avec un étonnement empreint d’émerveillement par nos jeunes poètes qui ont sans doute ouvert la voie à d’autres par des exemples d’écrits plus que prometteurs. Cadeaux, petits four et verres de l’amitié ont clôturé une belle cérémonie marquée par un message des parents « Nous vous remercions pour ce prix et sommes en attente d’autres évènements de ce type !».