AERIEN : Frontier Airlines annonce un vol direct entre Sint Maarten et San Juan à partir de juin 2024

La compagnie aérienne Frontier Airlines vient d’annoncer l’ouverture d’une ligne directe depuis l’aéroport international Princess Juliana vers San Juan (Porto Rico) à partir du 3 juin 2024, à raison de deux vols par semaine.

« Nous sommes ravis de proposer ce nouveau service pratique et abordable entre Saint-Martin et San Juan, qui s’inscrit dans le cadre de notre nouvelle orientation vers les liaisons mal desservies et trop chères », souligne Josh Flyr, vice-président de la conception du réseau et des opérations chez Frontier Airlines. « Ce nouveau service offrira une option à bas prix aux résidents locaux qui souhaitent voyager entre les deux îles et à ceux qui veulent utiliser San Juan comme point de correspondance pour voyager vers et depuis les États-Unis et d’autres destinations ». _AF

