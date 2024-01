GASTRONOMIE : A qui sera décerné le titre tant convoité de Chef-Restaurateur à Saint-Martin ?

C’est signé ! Suite à la création du titre de chef-restaurateur spécifique à Saint-Martin par le Conseil territorial en date du 4 décembre dernier, l’officialisation de cette appellation tant convoitée par les professionnels de la restauration traditionnelle et gastronomique a eu lieu le vendredi 19 janvier dernier grâce à la signature d’une convention liant la Collectivité de Saint-Martin représentée par son 1er vice-président, Alain Richardson et la nouvelle association des Chefs-Restaurateurs de Saint-Martin (ACRSXM) présidée par Alain Warth.

Dans la continuité de son engagement en faveur de l’excellence gastronomique, la Collectivité de Saint-Martin s’est donc associée à l’association des Chefs-Restaurateurs de Saint-Martin qui est composée actuellement de douze membres pour mettre en lumière la restauration locale, à travers la mise en place d’un titre exclusif, créé spécialement pour le territoire de « Chef-Restaurateur » à Saint-Martin .

Le titre de Maître-Restaurateur existant déjà au niveau national, il s’est agi par cette initiative de doter Saint-Martin d’un titre unique de chef-restaurateur, au regard de ses spécificités culinaires et des contraintes bien souvent différentes de celles rencontrées ailleurs sur le territoire français.

Voilà en tout cas un nouveau titre qui devrait créer une belle émulation collective chez les restaurateurs à l’idée de se voir décerner ce titre tant convoité de Chef-Restaurateur et par la même, de hisser Saint-Martin toujours en haut de l’affiche pour sa gastronomie réputée à l’international !

Ce qu’ils ont dit :

Alain Warth (Président de l’association des Chefs-Restaurateurs de Saint-Martin (ACRSXM)

« La signature de cette convention est le fruit d’un travail partagé entre notre association (l’ACRSXM a été créée en juin 2022, ndlr) et la Collectivité. L’objectif était de pouvoir adapter le titre national de chef-restaurateur à Saint-Martin, en tenant compte de la réalité insulaire du territoire. C’est pourquoi nous avons créé un cahier des charges totalement adapté aux restaurateurs de Saint-Martin de façon qu’ils puissent jouir des mêmes droits que leurs homologues métropolitains. Ce titre de chef-restaurateur de Saint-Martin va contribuer encore plus à promouvoir la destination Saint-Martin comme capitale gastronomique des Caraïbes. Nous en sommes fiers » !

Alain Richardson (1er vice-président de la Collectivité, en charge de l’attractivité économique)

« Cette convention de Chef-Restaurateur de Saint-Martin signée entre la Collectivité et l’association des Chefs-Restaurateurs de Saint-Martin s’inscrit dans le cadre du contrat de destination, lui-même inscrit dans le code du tourisme de Saint-Martin. Ce partenariat permettra aussi d’associer la production locale (pêche, agriculture, et d’autres filières) et la gastronomie. Ce qui est une bonne chose pour le territoire et surtout une belle opportunité de faire monter Saint-Martin en gamme et de donner aux chefs cuisiniers l’opportunité de se perfectionner et voir au-delà de nos frontières. En termes d’accompagnement, une réflexion sera menée sur la possibilité d’instaurer des aménagements fiscaux pour les restaurateurs ». _AF

