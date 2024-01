VIE LOCALE : Une réunion publique d’information sur les projets en faveur du quartier de Sandy Ground organisée le vendredi 26 janvier

Les habitants du secteur de Sandy Ground sont conviés à une réunion d’information publique coprésidée par le Préfet Vincent Berton et le Président Louis Mussington le vendredi 26 janvier 2024 à 18 heures à l’école Aline Hanson.

Par cette initiative, la Collectivité de Saint-Martin, l’État et leurs partenaires, souhaitent présenter les actions en cours et les projets à venir, concernant le quartier de Sandy Ground et le cadre de vie des habitants. Ces derniers sont invités à venir nombreux à cette réunion d’information, afin d’échanger avec les élus et le préfet et de prendre connaissance des avancées en matière de service public.

