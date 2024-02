ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF : Les échecs comme levier de la réussite scolaire

L’Accompagnement Educatif (AE) œuvre pour la réussite éducative des élèves en proposant dans les écoles élémentaires plusieurs ateliers, animés par les enseignants volontaires, dans différents domaines qui vont du « devoirs-faits », au théâtre en passant par le sport et plus particulièrement les ateliers « échecs ».

En juin 2023, a eu lieu le premier tournoi inter-écoles de l’accompagnement éducatif, qui a permis de réunir trente-six élèves de 7 écoles différentes. Ce tournoi a rencontré un vif succès tant auprès des élèves que de leurs professeurs et tous ont souhaité que cette expérience devienne pérenne.

Dans le cadre de l’accompagnement éducatif (AE), sous la houlette de Rony Roman, inspecteur de l’éducation nationale, référent de l’accompagnement éducatif pour le rectorat de Guadeloupe et de Lucile Maaroufi, coordonnatrice éducation prioritaire et référente AE pour Saint-Martin, en partenariat avec Volodia Rennela et Baptiste Perez représentants de l’USEP, il a été décidé de répondre aux attentes des écoles en mettant en avant cette discipline. Plusieurs rendez-vous annuels sont programmés afin de créer une appétence pour les échecs ; une première rencontre amicale en janvier, suivi des sélections pour la Grande Finale dans les écoles en avril et de la Grande Finale du tournoi d’échecs de l’AE en juin.

Le succès des clubs échecs de l’AE auprès des jeunes tient au fait que les progrès dans les apprentissages en classes sont remarquables, les jeux de stratégie permettent d’acquérir une logique mathématique : « On note plus de concentration, un goût pour la stratégie qui permet de mieux réussir en mathématiques » explique Julien Chabeuf, enseignant à l’école Aline Hanson et co-animateur du club échecs de son école.

« Il est juste dommage que les enseignants doivent utiliser leurs jeux personnels car toutes les écoles ne sont pas équipées. Nous comptons systématiquement sur la gentillesse des clubs pour nous prêter le matériel lors des tournois », ajoute une autre enseignante.

La première rencontre de l’année a eu lieu ce mercredi 31 janvier. Vingt-deux élèves se sont affrontés sous la supervision experte de Monsieur Follner, arbitre officiel, et de leurs enseignants.

Cette émulation positive va permettre aux écoliers de mieux se préparer pour les prochaines rencontres. Alors qui sera la prochaine école championne en juin 2024 ? L’école Marie-Amélie Leydet remet son titre en jeu et la concurrence est rude.

« Nous remercions la Collectivité de Saint-Martin pour la mise à disposition d’un bus pour que nos élèves de Quartier d’Orléans à Concordia puissent participer à cette rencontre à Sandy Ground. Nous remercions également nos sponsors qui ont permis que cette rencontre soit un succès : WYSO Entreprise, SEXY FRUIT au West Indies Mall et l’USEP Saint-Martin », souligne Lucile Maaroufi, coordonnatrice éducation prioritaire et référente accompagnement éducatif.

Les résultats en haut de tableau sont très serrés :

1er : Liam PAISLEY de l’école Marie-Antoinette RICHARDS

2e ex-aequo : Bastien POTTIN de l’école Elis GIBS

2e ex-aequo : Raymond FORSYTH de l’école Emile CHOISY

3e ex-aequo : Yohan SELBONNE de l’école Marie-Antoinette RICHARDS

3e ex-aequo : Eva DERONGS de l’école Elis GIBS

4e : Joshua MC KOY de l’école Clair SAINT-MAXIMIN

Quelques regrets pour certains de ne pas être dans le peloton de tête, mais Pierre de Coubertin ne disait-il pas que « l’essentiel était de participer » ?

54 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter