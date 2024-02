TOURISME : 2024, année de la conversion

Ce mercredi 31 janvier 2024, Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme de Saint-Martin (OT), prononçait ses vœux pour l’année nouvelle avant d’inaugurer le point d’information touristique de l’aéroport de Grand-Case.

En présence d’officiels, de partenaires et de membres du comité de direction de l’OT, la cérémonie s’est tenue à l’aéroport de Grand-Case, lieu symbolique en termes de tourisme. Véritable pilier de l’Office de Tourisme qui a permis sa montée en puissance, Valérie Damaseau a qualifié 2023 comme une année qui a dépassé les attentes de l’équipe avec un taux de remplissage exceptionnel dépassant les 150% pour les restaurants locaux. 2023 marque la fin de la phase d’expérimentation pour l’OT qui a réussi à relever les défis afin de réinventer et repositionner leur produit touristique en fonction des évolutions des différents marchés : « Cela nous a permis de poser les fondations de ce qui fonctionne et de tirer les enseignements constructifs de chaque projet » précisait la présidente de l’OT. Fort d’un recensement du milieu touristique, l’OT a renforcé ses collaborations afin de mettre en place des projets comme la refonte de leur site internet, la mise en place du système d’information touristique, le Stay Cation, le kiosque de Marigot, son propre Fly in et bien évidemment le désormais célèbre Festival de la Gastronomie. Maintenant, place à la conversion : « L’année 2024 doit être le point de départ concrétisant les projets » annonçait Valérie Damaseau. En définissant plusieurs axes comme le développement commercial de certains marchés au vu de la baisse de fréquentation constatée de mai à octobre, le renforcement des collaborations avec les agences de voyage, compagnies aériennes et hébergements au travers de packages touristiques, l’OT entend redynamiser le marché régional et favoriser la participation aux évènements locaux dans une réflexion collégiale. La présidente n’a pas manqué de remercier tous les partenaires, ainsi que la Collectivité de Saint-Martin, l’État, ses homologues de Sint Maarten et son équipe : « Bonne année à tous et que la conversion guide nos pas et soit le fil conducteur de nos actions communes » concluait-elle. La matinée s’est poursuivie avec la présentation de la version digitale du second guide des restaurants « Friendly Cuisine » et l’inauguration du nouveau point d’info touristique situé à l’entrée de l’aéroport de Grand-Case.

Nouveau point d’informations touristique à l’aéroport de Grand-Case

Fraîchement inauguré ce mercredi 31 janvier 2024, le point d’information touristique de l’Office de Tourisme a pour volonté de célébrer le savoir-faire unique des artisans locaux et de « marquer le début d’une période prospère où chaque visiteur emporte une part de SXM dans son cœur » décrivait Valérie Damaseau. Plus fort que jamais, l’OT a recruté de nouveaux éléments comme Luciana Gomes, en charge du développement de la commercialisation des produits touristiques. Pour Priscillia Watcher, directrice générale adjointe de l’OT, le nouveau point d’information touristique est aussi une vitrine qui mettra en lumière les créations artisanales du territoire avec un roulement tous les trois mois pour une expérience d’achat dynamique et évolutive : « Luciana Gomes s’occupera également de la création de packages et d’outils mettant en avant le talent local ». À l’entrée de la boutique, vous trouverez une borne d’information créée par Thibaut et Théo Feger de la société Caribbean Imagery qui renseigne en temps réel sur une activité, un hébergement ou un restaurant sur le territoire de Saint-Martin. Cette borne participe également à réduire les impressions et l’impact environnemental. En cœur de la boutique, vous trouverez des produits 100% Made in SXM signés par 9 artisans : Fayani (produits pour le visage, savons, beurres corporels, gommages), Love & Bougie (produits créés par trois sœurs saint-martinoises : Scented Candles Spray and Mugs), Pinel Island Boutique (objets uniques faits à la main à partir de matériaux naturels et respectueux de l’environnement), Cindy Choisy (artiste et peintre locale qui expose des toiles en hommage aux quatre éléments), Kreoli Bijoux (créations originales), Moringa Powder SXM (produits connus sous le nom d’« arbre miracle » avec de nombreux bienfaits pour la santé sous forme de poudre, capsules et autres), Wild Style (vêtements et accessoires), Cuisines Créoles (livre 100% SXM honorant la cuisine locale et créole, ainsi que d’autres ouvrages de la collection Friendly Books) et Pinky Chich (atelier ludique et récréatif de peinture sur céramique et poterie). Pour l’Office de Tourisme, soutenir les artistes locaux permet de soutenir l’authenticité de la destination. Pari réussi. _Vx

