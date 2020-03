Coronavirus : 62 cas confirmés en Guadeloupe

Ce lundi 23 mars, la Guadeloupe totalise 62 cas confirmés cumulés de COVID-19.

Parmi ces cas confirmés, 18 patients sont hospitalisés au CHU : 6 patients en réanimation et 12 au service de maladies infectieuses et tropicales. Poursuivez votre confinement, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité, respectez les mesures barrières ! Les personnes revenant en Guadeloupe doivent absolument respecter leur quatorzaine. Ce n’est que comme cela que nous lutterons contre cette épidémie et préserverons nos professionnels de santé et l’énergie qu’ils déploient sans compter.