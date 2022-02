Où en est-on de la vaccination ?

38 425 personnes sur l’île ont reçu deux doses de vaccin contre le covid-19 : 25 663 en partie hollandaise (au 9 février) et 12 792 en partie française (au 1er février) selon les données des autorités sanitaires. 41 510 ont reçu une première injection : 27 733 en partie hollandaise et 13 777 en partie française. Quant à la troisième dose, 12 362 personnes l’ont reçue : 7 458 en partie hollandaise et 4 904 en partie française.

Côté français, ce sont les 75 ans et plus qui présentent le taux de vaccination le plus élevé : 70,5 % d’entre eux ont reçu une dose, les deux tiers d’entre eux 2 doses et 37,7 % le rappel. Les deux tiers des 65-74 ans ont reçu une dose, un peu plus du tiers la troisième dose et 63 % deux doses.

Moins de la moitié de la population âgée entre 18 et 49 ans pouvant être vaccinée, l’est : 45,8 % ont reçu une dose, 42 % deux doses et moins de 14 % la troisième.

844 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont reçu une première dose, soit 21,3 % de cette classe de population. 768 ont reçu la deuxième dose, soit 19 %, et 51 le rappel. Parmi les 5-11 ans, la première dose a été administrée à 39 d’entre eux et la seconde à 17. Un enfant a reçu la troisième dose à ce jour.

Au cours des trois dernières semaines, la troisième dose est celle qui est le plus administrée : 1 216 l’ont été contre 499 administrations de la 2e dose et 576 premières doses. (soualigapost.com)

