Eau : Aménagement horaire de la distribution de l’eau de ville

« La fin de semaine dernière a été marquée par de sérieux problèmes dans la distribution de l’eau potable. La situation est simple : notre outil de production ne peut actuellement faire face à la consommation et cette consommation ne relève pas simplement de ce que vous utilisez, une part importante étant imputable aux fuites sur le réseau, notamment dans les secteurs de la Baie Orientale et des Terres-Basses », explique la COM dans un communiqué de presse.

Les établissements de soin, de santé et les établissements scolaires ne sont pas impactés, pas plus que le réseau de sécurité incendie. «Pour tout ce qui concerne le réseau public, l’effort en termes d’investissements de l’EEASM est considérable et notamment depuis Irma car nous avons bien conscience du poids du passé et nous sommes engagés à réhabiliter l’ensemble des réseaux sur les prochaines années. »

Malheureusement, pour ce qui concerne les réseaux privés, un effort est nécessaire de la part des associations syndicales, puisque ces fuites relèvent d’une gestion privée et qu’elles représentent près de 1000 mètres cubes perdus par jour, commente la COM.

«Cette situation ne peut en aucun cas être imputée au délégataire la Saur et elle ne peut non plus impacter la distribution au plus grand nombre. La Collectivité invite d’ailleurs les acteurs concernés à prendre l’exacte mesure du problème auquel nous faisons face à cause de ces fuites et à œuvrer dans le sens du bien commun.»

Pour autant, «la Collectivité et son président sont plus que conscients de l’aspect contraignant de ces coupures nécessaires pour rétablir l’équilibre entre production et distribution en reconstituant les stocks d’eau, mais qui impactent par la même occasion les habitants et l’activité économique dans les secteurs concernés ».

Après concertation avec la direction de l’EEASM, la SAUR et les socio-professionnels du territoire, le président de la Collectivité a demandé que des mesures soient prises pour pénaliser le moins possibles les usagers.

Ainsi, plutôt que d’opter pour des fermetures continues sur les réseaux privés présentant des fuites majeures, la SAUR laissera un accès à l’eau potable durant deux tranches horaires stratégiques sur les secteurs présentant des enjeux économiques évidents : de 8h à 10h et de 17h à 19h.

Cette mesure ne concerne que les secteurs de l’Anse Marcel, Terres Basses et Baie Orientale.

«Ce choix a été fait, après de nombreuses consultations et discussions avec les socio-professionnels, afin de pénaliser le moins possible le tissu économique mais n’enlève rien à notre priorité et à nos efforts pour assurer un service performant de distribution de l’eau à tous les citoyens de Saint-Martin, tous secteurs confondus. En particulier en cette période d’épidémie nationale et internationale où la première des consignes repose sur l’hygiène et le lavage des mains », déclare la COM.