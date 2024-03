DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : Les six nouveaux conseils de quartier sont installés !

Les six nouveaux conseils de quartier de la Collectivité de Saint-Martin sont désormais installés. Leur mise en place s’est déroulée en trois étapes : les élus du Conseil exécutif ont tout d’abord désigné les membres dans le cadre de la procédure administrative légale, le 8 février 2024. Les 5 et 6 mars, les membres des conseils de quartier ont désigné les représentants au sein de leurs bureaux respectifs et mardi 12 mars, les membres des six conseils de quartier ont été présentés lors d’une cérémonie officielle, à la CCISM.

Le président Louis Mussington et la 3e vice-présidente, Dominique Louisy, étaient présents à cette cérémonie pour présenter officiellement les membres des conseils de quartier et passer un message sur l’utilité de la démocratie participative et la nécessité d’instaurer un dialogue permanent avec les quartiers.

Le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton a lui aussi salué l’importance de ces instances inscrites dans la loi organique du 21 février 2007 (article LO 6324-1) et encadrées par l’article L2143-1 du Code Général des Collectivité territoriales.

Désormais et comme ce fut déjà le cas par le passé, la Collectivité de Saint-Martin est dotée de 6 conseils de quartier :

• Le quartier n°1 pour le secteur d’Oyster Pond – Orléans – Orient Bay

• Le quartier n°2 pour le secteur Grand-Case – Savane – Morne O’reilly – Mont Vernon – Chevrise – Cul-de-Sac – Anse Marcel

• Le quartier n°3 pour le secteur de Colombier – Rambaud – St Louis – Pic Paradis – Friar’s Bay – Cripple Gate – Morne Valois

• Le quartier n°4 pour le secteur Concordia – Agrément – Galisbay – Hameau du pont

• Le quartier n°5 pour le secteur Marigot – St James – Bellevue

• Le quartier n°6 pour le secteur de Sandy Ground – Baie Nettlé – Terres-Basses

Les Conseils de quartier sont des organes consultatifs qui émettent des avis sur les projets d’ordre économique, social et culturel. Ils sont aussi chargés de faire remonter les doléances et les besoins des habitants tout en faisant des propositions pour améliorer leur cadre de vie. Cet outil de la démocratie représentative peut par ailleurs créer, organiser et animer des manifestations à l’échelle du quartier.

La mandature 2022-2027 a ainsi fixé le nouveau périmètre des conseils de quartier ramenant ainsi leur nombre à six.

Chaque conseil de quartier est composé de 18 membres (9 titulaires et 9 suppléants). Une nouvelle charte constitutive précisant l’organisation et le fonctionnement de ces instances a été mise en place. A l’issue de la période d’inscription, du 15 novembre 2023 au 5 janvier 2024, 118 candidatures ont été recensées. Les 93 membres des six Conseils de quartier ont été désignés par le Conseil exécutif, le 8 février dernier, à la majorité absolue. Une partie des membres a été désignée par tirage au sort en présence d’un commissaire de justice. Chaque conseil a ensuite élu son bureau : un représentant du Conseil de quartier, un Représentant suppléant, un secrétaire et un trésorier permettant ainsi aux instances de fonctionner.

La Collectivité de Saint-Martin remercie l’ensemble des membres des conseils de quartier, prêts à s’investir bénévolement au service de leur secteur de résidence.

La 3e vice-présidente, Dominique Louisy et l’élu référent, Arnel Daniel, ainsi que la Direction Vie associative et Citoyenneté se tiennent à l’écoute des 6 conseils de quartier et leur souhaitent toute la réussite dans leur engagement au service de la communauté (retrouver la liste des représentants officiellement désignés pour chaque quartier (1 à 6) dans notre prochaine édition).

67 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter