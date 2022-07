POLLUTION : Cinq véhicules ventouses identifiés vont être enlevés

Chaque année, la collectivité demande aux propriétaires de véhicules dits ventouses garés sur le front de mer de les enlever. La plupart de ces fourgons appartiennent aux commerçants ambulants présents sur le marché. Ils sont garés toujours au même endroit durant plus de sept jours, aussi leur stationnement est-il considéré comme abusif.

Fin juin cette année, la COM a renouvelé son appel aux propriétaires de nouvelles voitures ventouses. Un délai a été accordé aux propriétaires pour enlever eux mêmes les fourgons. «Lorsque la date limite a été dépassée, nous avons identifié les véhicules restants et les avons immobilisés en plaçant un sabot au niveau de la roue», explique Thierry Verres, le directeur de la police territoriale. «Cinq véhicules vont ainsi bientôt être enlevés par les services de la COM», déclare-t-il. Par ailleurs la police territoriale a travaillé avec le conseiller territorial Raphaël Sanchez sur la question des épaves de voitures à Sandy Ground. «Ensemble nous avons repéré plusieurs véhicules hors d’usage dans ce quartier et les avons identifiés. Ils seront aussi dans les prochains jours évacués par la COM», ajoute Thierry Verres qui souhaite renouveler cette action dans d’autres secteurs du territoire. (soualigapost.com)

