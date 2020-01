Economie : Crédit Mutuel Antilles-Guyane rejoint Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Les Fédérations Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Massif Central (Clermont-Ferrand) du Crédit Mutuel ont rejoint, le 1er janvier 2020, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Le Crédit Mutuel Antilles-Guyane et le Crédit Mutuel Massif Central rejoignent ainsi les fédérations déjà rassemblées au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers).

Crédit Mutuel Antilles-Guyane est composée de 26 caisses locales : 16 en Martinique, 7 en Guadeloupe, 2 en Guyane et 1 à Saint-Martin. Fortement ancrée dans les territoires ultramarins, la Fédération compte plus de 155 000 sociétaires et clients.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte désormais un réseau de 4 440 caisses et agences bancaires au service de 26 millions de sociétaires et clients.

« En intégrant Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la Fédération du Crédit Mutuel Antilles-Guyane s’inscrit dans la continuité d’un partenariat à la fois technologique, informatique et commercial noué dès 1992 avec le Crédit Mutuel Centre Est Europe. Cette adhésion conforte son choix de participer encore plus activement, au travers de ses territoires d’outre-mer, au dynamisme de Crédit Mutuel Alliance Fédérale », a déclaré Alex Weimert, président du Crédit Mutuel Antilles-Guyane.

« L’adhésion des Fédérations Antilles-Guyane et Massif Central est le fruit d’un projet commun et s’inscrit dans le prolongement d’une démarche d’ouverture, de coopération et de solidarité, au sein d’un groupe Crédit Mutuel uni. Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles fédérations au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et de la confiance manifestée à cette occasion par les élus et sociétaires. À l’instar des autres fédérations, elles poursuivront leur développement au service de leurs territoires tout en bénéficiant d’outils partagés pour former un ensemble plaçant l’engagement et l’innovation au bénéfice exclusif de ses clients, sociétaires et des territoires desservis », ont déclaré Nicolas Théry et Daniel Baal, respectivement président et directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.