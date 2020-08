12 nouveaux cas en partie française

La préfecture a fait le point hier après-midi sur la situation sanitaire : 12 nouveaux cas ont été confirmés depuis vendredi en partie française.

Le nombre total de personnes ayant contracté le virus est ainsi de 121 depuis la mi-mars et le nombre de cas actifs de 65. 61 personnes sont confinées à leur domicile et 4 sont hospitalisées, 2 le sont au centre hospitalier Louis-Constant Fleming et 2 sont en réanimation au CHU de Guadeloupe. 2 449 tests PCR ont été effectués depuis le début de l’épidémie. Le nombre de décès est de 5.

A Saint-Barthélemy, le nombre de cas actifs est de 7, les patients sont confinés à leur domicile.