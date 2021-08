EDUCATION : Le protocole sanitaire à suivre dans les écoles

En conseil des ministres mercredi matin, les ministres de l’Education et de la Santé ont présenté le protocole sanitaire de rentrée dans les écoles et les établissements scolaires et l’organisation de la vaccination. «Les travaux de préparation de cette rentrée scolaire ont été guidés par les objectifs suivants : privilégier l’enseignement en présence pour la réussite et le bien-être de tous les élèves ; limiter les fermetures de classe et faire de l’hybridation une solution de dernier recours ; limiter au maximum la circulation du virus en milieu scolaire et assurer la sécurité des élèves et des personnels ; inciter à la vaccination des 12 ans et plus », ont-ils précisé.

Ce protocole sanitaire comporte quatre niveaux, reposant sur les enseignements tirés de la gestion de la crise sanitaire durant l’année scolaire écoulée, ainsi que sur les prescriptions actualisées. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché au niveau national ou territorial.

Pour rappel, l’accès aux écoles et établissements scolaires n’est pas conditionné, quel que soit le niveau de protocole en vigueur, à la présentation du «passe sanitaire».

Il a notamment été acté que dès l’apparition d’un premier cas de covid-19 dans une classe dans le 1er degré, de toute la classe sera fermée durant 7 jours ; dans le 2nd degré, un contact-tracing fin sera organisé qui mobilisera les établissements, les services de santé scolaire et les caisses primaires d’assurance maladie. En cas de contamination, les élèves qui ont été en contact avec un cas confirmé, sans mesure de protection – telle que le port du masque – et qui ne sont pas vaccinés ou immunisés, suivront l’enseignement à distance pendant 7 jours. Les autres élèves poursuivent l’enseignement en classe.

Des campagnes de vaccination spécifiques dans les collèges et lycées seront également organisées.