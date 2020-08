Au rythme des prévisions cycloniques

Les ondes tropicales se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les tempêtes tropicales Joséphine et Kyle, une nouvelle perturbation est actuellement surveillée par les prévisionnistes.

Après le passage dans la nuit de lundi à mardi et au sud de l’arc antillais d’une nouvelle onde tropicale, les regards des prévisionnistes se sont désormais tournés vers une énième perturbation. Située au large des côtes africaines, l’onde tropicale pourrait rencontrer sur sa route des conditions propices à son développement, estime le National Hurricane Center. En conséquence, une dépression tropicale pourrait se former en milieu ou fin de semaine, à l’approche de l’arc antillais, explique le NHC. Si les prévisions d’intensité et de trajectoire seront affinées au cours des prochains jours, un passage sur la moitié nord de l’arc est envisagé. La perturbation pourrait aborder les îles des Antilles en fin de semaine.

www.lepelican-journal.com