Forte accélération du nombre de contaminations de covid-19 la semaine dernière

La vitesse de circulation du virus s’est fortement accélérée la semaine dernière en partie hollandaise avec 112 nouveaux cas détectés entre le 10 et 16 août, portant à 317 le nombre total de cas cumulés depuis la mi-mars, soit depuis l’apparition du 1er cas.

La semaine précédente (entre le 3 et le 9 août), 47 cas positifs avaient été révélés et 32 la semaine d’avant (26 juillet au 2 août). Depuis le 3 août, le nombre de cas a plus que doublé, passant de 150 à 317. Le nombre de tests PCR effectués au sein de la population est lui aussi en hausse : 238 ont été réalisés entre le 10 et 16 août contre 205 la semaine d’avant, 125 entre le 26 juillet et le 2 août. Le taux de positivité est passé de 25 % à 47 % en l’espace de deux semaines.

La situation sanitaire s’est aggravée à partir du 22-23 juillet. A la dernière phase du déconfinement début juin, les autorités de Sint Maarten comptait 77 cas cumulés depuis plusieurs semaines (le 25 avril, elles en comptait 74). Ce chiffre a été maintenu jusqu’au début du mois de juillet. Entre le 3 et le 22 juillet 4 nouveaux cas ont été enregistrés, puis 10 autres le 23. La deuxième vague débutait. Le 31 juillet le nombre de cas cumulés était de 128 (+ 50 en un mois).

En partie française, la situation a évolué différemment. Contrairement à la partie hollandaise qui n’a enregistré aucun cas durant des semaines, la partie française a toujours compté de nouveaux cas : début juin (dernière phase du déconfinement), les autorités sanitaires recensaient 42 cas (le 30 avril 38), début juillet 44, le 17 juillet 46 cas, le 31 juillet 53 cas. En juillet, 9 nouveaux cas ont été enregistrés en partie française. La hausse du nombre de cas s’est accélérée à partir du début du mois d’août en partie française avec l’apparition de 53 cas entre le 1er et le 14 août, date du dernier bulletin sanitaire.

Le nombre de tests PCR effectués au sein de la population est de 2 321 au 14 août dont 1 138 depuis le 31 juillet. Ce nombre important s’explique par la mise en place fin juillet d’une campagne mobile de dépistage gratuit dans les quartiers. Le taux de positivité est de 5,6 % la semaine dernière et de 4,2 % la semaine d’avant.

Depuis le 22 juillet (début de la deuxième vague sur l’île), 188 personnes* ont été contaminées en partie hollandaise et 63 en partie française, soit une progression du nombre de personnes porteuses du virus respectivement de 232 et 137 %

* Le dernier bulletin sanitaire de la partie française disponible quand nous écrivons l’article datant du 14 août, nous avons considéré les chiffres de la partie hollandaise au 14 août. Si l’on prend en compte les chiffres au 16 août, le nombre de personnes contaminées depuis le 22 juillet est de 236 et la progression de 291 %.

