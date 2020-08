Wall Art St Martin : Le plateau sportif de Concordia affiche de jolies couleurs !…

L’association Wall Art St Martin est fière de vous présenter son dernier projet, dans le secteur du quartier de Spring (Concordia).

Le plateau sportif très fréquenté par les jeunes amateurs de football et basket, mais aussi par les clubs et souvent occupé par les différentes activités durant les vacances.

Une collaboration entre Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (La Préfecture) et la Collectivité de Saint-Martin / Our News, ainsi que les artistes Lily Hinckfoot, Espa, Wolf et les nombreux jeunes et bénévoles, avec l’aide de Siapoc Hope Estate et Office Fournitures SXM.

• Le terrain numéro 1 de basket : Un hommage à Kobe Bryant, par Lily Hinckfoot (@lilysnotanartist) avec la présence du Black mamba.

• Le terrain numéro 1 de football : Le plus beau «duel» du football moderne, Christiano Ronaldo & Messi, fait par Wolf (@wolf_sprayourway) ainsi que la présence de sur les murs de grands nom du football antillais et mondial.

• Le terrain numero 2 de football : Une collaboration entre tous les jeunes et les artistes avec en tete la jeune Shakinah.

vLe terrain numero 2 de basket : L’artiste Espa (@art_by_espa) a mis en avant celui considéré de tous comme le plus grand basketteur de tout les temps.. Michael Jordan.

Toutes ces icônes du monde du sport sont représentées avec pour la plupart un message, et destiné à tous. Ces sportifs représentent beaucoup d’aspects tel que : Le travail, la passion, la persévérance, le talent, le respect, le dévouement et bien d’autres aspects, qu’ils ont prouvé tout au long de leur carrière sportive, de véritables sources d’inspiration.

N’hésitez pas à venir en aide à l’association qui cherche à se developper et étendre son action, une cagnotte à été créée, le lien est présent sur la page wallartstmartin

Si vous souhaitez découvrir tous leurs projets en images, rendez vous sur leur page facebook Wallartstmartin, ou sur leur instagram : @wallartstmartin.