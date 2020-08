Covid-19 : où peut-on se faire tester ?

Un centre à Marigot

Un centre de dépistage covid-19 a ouvert en centre-ville de Marigot, rue de la Liberté. Il est équipé de deux machines dont la capacité totale est d’analyser 100 tests par jour. «Même si la capacité est de 100 analyses par jour, cela ne veut pas dire qu’il est possible de réaliser 100 tests par jour. Tout dépend aussi de la capacité à réaliser les prélèvements», précise la directrice de l’ARS, Valérie Denux.

Peuvent se présenter dans le centre de Marigot des personnes ayant ou non une ordonnance médicale, il est en effet possible de se faire dépister sans ordonnance suite à un décret national. Afin de gérer au mieux l’afflux de personnes, il est recommandé de prendre rendez-vous.

Campagne mobile de dépistage

Depuis vendredi matin et cela jusqu’au 14 août, le bus de la Croix Rouge va se rendre dans les quartiers pour permettre à la population de se faire tester. Cette campagne mobile et gratuite de dépistage est menée par l’agence régionale de santé, la préfecture et la Croix rouge.

Les personnes sont accueillies par un médecin et une infirmière. Elles doivent remplir un formulaire (nom, numéro de téléphone, email, etc.) mais n’ont pas besoin de justifier d’une adresse côté français.

Le test consiste en un prélèvement nasal. Tous les prélèvements réalisés dans le cadre de cette campagne sont envoyés à l’institut Pasteur en Guadeloupe afin de ne pas surcharger le centre à Marigot.

Les résultats seront communiqués dans un délai de 48 à 72 heures minimum. En cas de résultat positif, l’ARS contactera directement la personne concernée, en cas de résultat négatif, la personne recevra les résultats d’ici fin août. Si une personne est positive et réside en partie hollandaise, le CPS (l’équivalent de l’ARS à Sint Maarten) sera contacté directement par les autorités sanitaires françaises, lequel contactera la personne concernée qui sera prise en charge côté hollandais.

Enfin, il est conseillé aux personnes personnes qui doivent voyager ou avoir un test dans un court délai, d’aller au centre à Marigot.

La tournée est prévue comme suit :

• Mardi 4 août à Super U Hope Estate : 9H30-12H30 et 15H-17H

• Mercredi 5 août à Super U Hope Estate : 9H30-12H30 et 15H-17H

• Jeudi 6 août à La Poste de Grand Case : 9H30-13H00

• Vendredi 7 août à La Poste de Marigot : 9H30-13H00

• Samedi 8 août à Leader Price Hope Estate : 9H00-13H00

• Lundi 10 août à Quartier d’Orléans (zone du marché) de 9h à 13h

• Mardi 11 août à La Poste de Grand Case : 9H30-13H00

• Mecredi 12 août à Super U Howell Center : 9H00-12H30

• Jeudi 13 août à Bellevue de 9h à 13h

• Vendredi 14 août à Oyster Pond de 10h à 13h