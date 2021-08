Visite officielle Le ministre des Outre-mer de passage aux Antilles

Le ministre a programmé plusieurs visites sur le terrain. Il se rendra notamment dans les services des urgences des centres hospitaliers de Guadeloupe mais également dans un centre de vaccination.

Le ministre des Outremer, Sébastien Lecornu, est arrivé en Guadeloupe hier pour une visite de terrain et pour faire un point d’étape sur la situation sanitaire du territoire et accueillir les renforts venus de l’Hexagone. Le ministre rencontrera les personnels soignants des centres hospitaliers et visitera un centre de vaccination. Il participera également au comité de suivi des élus hebdomadaire aux fins d’analyse de la situation sanitaire actuelle et de la mise en place d’éventuelles mesures supplémentaires pour ralentir la propagation de la Covid-19 en Guadeloupe. Sébastien Lecornu devrait ensuite partir pour la Martinique le jeudi 12 août prochain.