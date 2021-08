Communiqué : Précisions sur l’instauration du passe sanitaire dans les collectivités d’outre-mer

Pour l’heure, l’instauration du passe sanitaire dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint Martin n’est pas envisagée par le Préfet des îles du Nord, Serge Gouteyron

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure la mise en place du passe sanitaire sur l’ensemble du territoire national dès le lundi 9 août 2021. Le décret du 7 août 2021 en précise les conditions d’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ainsi, dans les collectivités d’outre-mer le représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d’adaptation au passe sanitaire en fonction des circonstances locales. Le Préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à ce jour n’a pas décidé sa mise en place sur nos territoires. Lorsque cela s’avérera utile, il ne manquera pas de consulter largement les élus, les acteurs socio-professionnels et les représentants de la société civile.