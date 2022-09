VISITE : Le président Louis Mussington à la rencontre du personnel du Pôle Emploi de Saint-Martin

Louis Mussington a rendu visite à l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin, ce mercredi 28 septembre.

En présence de M. Fabrice Marie-Rose, Directeur régional de Pôle Emploi Guadeloupe & Iles du Nord, cette visite a permis de mettre en lumière les objectifs et les perspectives de Pôle Emploi sur le territoire de Saint-Martin, en faveur de l’accompagnement des jeunes et des demandeurs d’emploi de longue durée.

Le président Louis Mussington a réaffirmé sa priorité de renforcer les liens avec les partenaires institutionnels afin d’identifier les opportunités d’emploi et d’accompagner du mieux possible les jeunes Saint-Martinois vers la professionnalisation et l’accès à l’emploi.

