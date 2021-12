FORUM EMPLOI – ENTREPRENDRE – FORMATION – SOCIAL : Deux matinées d’information organisées à Quartier d’Orléans et Sandy-Ground

Afin de répondre à l’urgence et de proposer un accompagnement individualisé aux jeunes en difficulté, la Collectivité de Saint-Martin, les services de l’Etat et leurs partenaires institutionnels et socioprofessionnels, vous proposent deux matinées d’information :

– Le mardi 14 décembre de 8h30 à 13h00 à Quartier d’Orléans : parking du stade Thelbert Carti

– Le mercredi 15 décembre de 8h30 à 13h00 à Sandy-Ground : parking des écoles.

Vous avez des questions sur vos droits, les aides et les prestations sociales ?

Vous recherchez un emploi ou une formation ?

Vous avez un projet d’entreprise ou d’association ?

Les institutions viennent à vous pour y répondre.

Nous invitons tous les jeunes du secteur de Quartier d’Orléans et du secteur de Sandy-Ground à venir se renseigner.

Des opérations similaires seront organisées à Grand-Case et Concordia au mois de janvier, et répétées dans les quartiers de Sandy- Ground et Orléans.

Venez nombreux !

Règles sanitaires : Distanciation sociale et masque de protection.