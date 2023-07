VIE LOCALE : Retour sur la belle Fête de Grand-Case 2023

Le vendredi 21 juillet dernier, les rues de Grand-Case étaient à la fête en célébrant Victor Schœlcher avec un programme chargé tout au long de la journée qui a vu la population réunie dans un enthousiasme gagnant l’entièreté du quartier de Grand-Case.

En présence des officiels dont Louis Mussington, président de la Collectivité accompagné des élus, Vincent Berton, préfet délégué, Annick Pétrus, sénatrice, Frantz Gumbs, député, Harry Christophe, vice-recteur ainsi que des représentants d’institutions locales et des conseils de quartier, la Fête de Grand-Case a débuté avec la cérémonie œcuménique à l’église catholique dont le sermon rassembleur du pasteur Hodge a marqué l’assemblée. Au terme de la messe, le défilé du 21 juillet a remonté le boulevard de Grand-Case tout en rythme et en musique, saluant la foule et les officiels réunis sur le parking près du terrain de foot. Lors des discours, Louis Mussington a tenu à honorer Victor Schœlcher pour sa contribution à l’abolition de l’esclavage en soulignant l’importance de se rappeler de celle d’Auguste-François Perrinon. Il a également salué l’unité singulière du village de Grand-Case qui a donné naissance à « cette fraternité qui nous maintient ensemble » en revenant aussi sur la rénovation de l’église Mary Star of the Sea dont les travaux de réhabilitation devraient commencer le mois prochain sur une durée de sept mois. L’homme politique a ensuite détaillé les nouvelles mesures prises par le comité interministériel des outre-mer en faveur du territoire de Saint-Martin, mesures qui ont fait l’objet d’une conférence de presse en marge des cérémonies officielles que nous détaillerons dans nos prochaines éditions. Le préfet Vincent Berton a quant à lui mis en lumière l’élan universel et la capacité de l’homme et de la femme de sortir des déterminismes et de leur condition pour voir dans l’autre un égal, ce qui a rendu cette fête de Grand-Case encore plus imprégnée de symbolisme. Les allocutions se sont clôturées autour d’un verre de l’amitié pour laisser place aux animations sportives et culturelles : course de voiliers et de bateau en carton, concours de natation, course à l’œuf et pédestre, concerts sur la grande scène avec performances artistiques jusqu’au majestueux feu d’artifice tiré à 22h30 dans la baie de Grand-Case dont le final aura ébloui les spectateurs. La ferveur a continué dans la nuit avec Nuff Respeck Band qui clôturait cette édition 2023 de la Fête de Grand-Case. _Vx

25 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter