Vers une saison cyclonique extrêmement active

Les jours se suivent et nous conduisent inexorablement vers le pic de la saison cyclonique, une période propice à la formation de systèmes cycloniques.

Les prévisionnistes de l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) envisagent désormais une saison 2020 « extrêmement active ».

Les météorologues de la NOAA, l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique, ont récemment publié une mise à jour de leurs dernières prévisions pour la saison cyclonique en cours. Elle pourrait être « extrêmement active ».

7 tempêtes tropicales et deux ouragans ont balayé l’Atlantique depuis le début de la saison cyclonique. Une activité qui constitue d’ores et déjà un record pour l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui, le 06 août dernier, a publié son dernier bulletin de prévisions saisonnières. En 22 ans d’existence, la NOAA n’avait jamais publié de telles prévisions explique-t-elle. Ainsi la saison cyclonique 2020 pourrait être extrêmement active. Elle estime que 19 à 25 tempêtes pourraient être nommées. Parmi ces dernières 7 à 11 pourraient atteindre le stade d’ouragan et 3 à 6 celui d’ouragan majeur.

www.journal-lepelican.com