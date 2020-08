Prise de fonction du préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte.

Le nouveau préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte est arrivé dimanche dernier en Guadeloupe. Il succède à Philippe Gustin, nommé le 07 juillet dernier directeur de cabinet du ministre de l’Outre-mer

Après l’accueil et la signature du livre d’or, Alexandre Rochatte s’est dit ému et fier de ses nouvelles fonctions qui l’honorent et l’obligent. «J’aborderai cette nouvelle fonction avec un regard neuf et de découverte, a-t-il dit. Ce qui m’intéresse c’est d’échanger avec les différents acteurs, de travailler en concertation et de partager avec eux les enjeux du territoire, de connaître les dossiers et de me construire une opinion. Je tâcherai également de m’inscrire dans la lignée de mes prédécesseurs qui ont fait avancer un certain nombre de dossiers.» Hier, à l’issue de la cérémonie du dépôt de gerbes aux monuments aux morts du Champ d’Arbaud, Alexandre Rochatte est officiellement devenu le nouveau préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe.

