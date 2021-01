Valoriser et préserver le site naturel du Galion : une priorité !

La Collectivité de Saint-Martin, en partenariat avec le Conservatoire du littoral, a initié ces dernières années, un projet d’aménagement concerté de la Baie de l’Embouchure.

La première phase de travaux réalisée en 2016, a permis dans un premier temps de démolir les ruines de l’ancien hôtel du Galion dans le but de restituer un espace entièrement vierge et préservé à la population. La Collectivité compte désormais lancer la seconde phase du projet qui consiste à aménager ce site naturel.

La partie terrestre de la baie du Galion est une zone naturelle inconstructible, propriété du Conservatoire du Conservatoire du littoral. La Collectivité de Saint-Martin en a récupéré la gestion par convention, le 9 décembre 2019, et supervise actuellement le projet d’aménagement, financé à hauteur de 374 000€ par le Conservatoire du littoral et l’Etat.

Souhaitant valoriser cet espace d’exception et redonner au site sa beauté naturelle, la Collectivité et le Conservatoire ont décidé de relancer ce projet d’aménagement initialement créé par la commune.

En 2017, la nouvelle mandature et les services du Pôle de Développement Durable ont donc planché sur un nouvel aménagement axé sur un développement écoresponsable et écotouristique du site.

Plusieurs rencontres avec les habitants du secteur et le Conseil de Quartier n°1 ont eu lieu ces derniers mois, afin d’expliquer la teneur du projet et les enjeux relatifs à la préservation de ces espaces naturels.

Des zones d’activités en cohérence avec le lieu ont été identifiées par la Collectivité qui prévoit les aménagements suivants :

– La création de nouvelles aires de parking pour bus, autos et bicyclettes afin de mieux desservir le site qui s’étend sur 300 hectares environ

– La création de points d’information

– Une aire balnéaire avec des activités de découverte de la nature

– La création de petites bases d’accueil pour les activités nautiques,

– La création d’un musée du sel agrémenté de lieux de promenade dans la nature

– La création de différents parcours : santé, randonnée, VTT, équestre et pédestre.

– La création de 7 points d’observation, des aires de pique-nique et de repos, installés à différents endroits d’intérêt naturel.

Tous ces aménagements sont réalisés dans le strict respect de l’environnement.

Chronologie du projet :

En juillet 2019, le Conservatoire du littoral a lancé le premier appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement sur la baie de l’Embouchure et plus particulièrement sur le site du Galion.

– Nettoyage du site : débroussaillage, enlèvement des arbres morts, destruction de murets en béton, enlèvement des gravats et des déchets divers.

– Travaux de remise en état de la voirie pour empêcher la circulation hors-piste

– Travaux d’aménagements extérieurs (signalétique, balisage directionnel, pieux de bouclage)

Depuis que cette première phase de travaux a débuté en janvier 2020, le chantier a été stoppé à plusieurs reprises par des pêcheurs, puis des associations de quartier. La Collectivité a rencontré les plaignants et les a assurés de sa volonté de préserver le site, de protéger la mangrove et de laisser l’accès libre au public. Un point que la Collectivité a toujours soutenu, le Galion ayant vocation à rester un site naturel accessible à tous, sans construction ni aménagement touristique d’envergure.

La grande majorité des habitants du secteur a compris l’intérêt environnemental d’un tel projet pour le secteur de la baie de l’embouchure, qui s’étend d’Oyster-Pond à l’étang aux poissons sur la Baie Orientale, et l’importance de mettre en valeur le site du Galion longtemps laissé à l’abandon.

L’urgence aujourd’hui pour finaliser le projet, est de pouvoir réaliser les travaux de remise en état du site, engagés en 2019 (phase 1). Une fois ces travaux réalisés, une deuxième phase est prévue avec la construction de carbets traditionnels de pique-nique, l’habillage de l’abri-poubelle, l’installation d’une aire de jeux pour les enfants, la création de terrains de beach-volley et une campagne de plantations.

La Collectivité et le Conservatoire du littoral comptent désormais sur le bon sens et la compréhension de tous pour finaliser l’aménagement du Galion dans les meilleurs délais. Il est question ici d’une réalisation au bénéfice de la population saint-martinoise dans son ensemble, qui apprécie ce site et y vient régulièrement en famille depuis plusieurs décennies.