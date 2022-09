Mise en place d’un comité territorial de lutte contre les sargasses

Le nouveau plan du gouvernement de lutte contre les sargasses prévoit «une collaboration étroite entre le préfet et les collectivités dans le cadre d’un comité territorial ». Ces comités doivent permettre « un dialogue formel entre les acteurs, un suivi des plans d’action et constituer de véritables instances de décision », précise l’État. À Saint-Martin, ce comité territorial a été créé ce lundi 5 septembre par le préfet Vincent Berton.

Ce comité comprend un comité restreint et un comité élargi. Le premier est composé de représentants de la préfecture et de la Collectivité. Il est «une instance opérationnelle de préparation des décisions, de validation, de mise en œuvre et de suivi des plans d’actions, en particulier financier. Il est présidé par le préfet et le président de la COM.»

Le comité élargi comprend les membres du comité restreint ainsi que des représentants de structures impliquées dans l’aménagement du littoral, le représentant de la structure de gestion des déchets, des représentants des usagers ainsi que des opérateurs et conseils de l’Etat.

Ce comité élargi est «un espace d’information et de dialogue formel entre les acteurs ». Il devra permettre de « proposer les orientations des actions de communication et leur coordination ». (soualigapost.com)

