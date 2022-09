Aquathlon : Rentrée sportive avec l’aquathlon à Grand-Case ce dimanche 4 septembre

C’est la rentrée et le premier rendez-vous sportif est donné ce dimanche 11 septembre, sur la plage de Grand-Case, pour l’aquathlon Le Temps des Cerises, organisé par SXM Tri Académie.

C’est la deuxième édition de ce format atypique. « Le parcours consiste à enchaîner quatre fois 250m de natation puis 1000m de course », détaille Erwan Gentil. « C’est un format court qui permet de découvrir autre chose. Certains aiment moins la partie natation. Mais on le fait dans un cadre très sécurisé car on nage vraiment au bord de la plage ». L’occasion aussi pour les spectateurs de profiter de la course. L’année dernière, pour la première édition, l’aquathlon avait attiré une soixantaine de participants.

Les enfants (moins de 14 ans) auront aussi leur course avec une boucle de 200m de natation et 1000m de course.

« Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 7 à samedi 10 septembre dans les magasins Tri Sport à Marigot et Sport Fit à Hope Estate », précise Erwan Gentil.

Infos pratiques

Course adulte : 15€ ; départ 8h

Course enfant : 5€ ; départ 9h

242 vues totales, 242 vues aujourd'hui