Prévisions sargasses : risque moyen pour cette semaine

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce lundi 5 Septembre 2022, Météo France place le risque d’échouement des algues à moyen pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans les prochains jours.

La tempête tropicale EARL n’a pas permis de bonnes détections des sargasses sur la zone antillaise, particulièrement à l’est des îles du Nord. Sur les images satellitaires cumul 3 jours, les sargasses restaient nombreuses sur le bassin atlantique. Si une grande partie est déjà passée en mer des Caraïbes, elles sont encore fortement concentrées entre la Martinique, la Barbade et Saint-Vincent. Concernant les alentours de notre territoire, quelques radeaux de sargasses transitent autour des îles du Nord. Une attention particulière est apportée sur le fait que la tempête EARL a temporairement dévié les courants de surface et qu’il est possible que des sargasses présentes sur l’image du 2 septembre en mer des Caraïbes puissent s’échouer sur les côtes habituellement protégées. D’autres nouveaux échouements restent possibles dans les jours à venir. Pour la tendance des deux prochaines semaines, les échouements sont forts probables sur les Antilles. _Vx

