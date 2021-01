PRODUIT LOCAL : Guavaberry, la baie magique de la Caraïbe

Si le rhum est aux Antilles ce que la vodka est à la Russie, c’est à la baie de merisier-cerise que l’on doit cette liqueur qui fait la renommée de Saint-Martin, le Guavaberry Rhum.

L’exportation du fruit sous forme de liqueur, de vin et de rhum a débuté à la fin des années 1800, des Îles Vierges Danoises (aujourd’hui Américaines) vers le Danemark. Au 20ème siècle, la Guavaberry était utilisée pour fabriquer du jus, des confitures, des tartes et gâteaux dans les Caraïbes et à Cuba. C’est grâce à cette récente résurgence à cultiver ce fruit pourtant si populaire il y a 100 ans que la Guavaberry s’est inscrite dans la culture locale et la tradition saint-martinoise. Si des arbres de Guavaberry poussent dans le bassin des Caraïbes et les Îles Vierges US et britanniques, certains à Hawaii et aux Philippines, il n’y en a qu’un seul en Floride. De nombreuses branches séchées sont disséminées dans les musées d’histoire naturelle européens mais c’est sur le territoire de Saint-Martin qu’on recense le plus d’arbres de Guavaberry, bien vivants cette fois. La plupart des baies de Guavaberry sont récoltées sur les hauteurs de Colombier, où il fait le plus chaud, et contrairement à ce que l’on peut croire, le fruit est rare. Le Guavaberry Rhum réunit les meilleurs rhums vieillis en fûts de chêne, du sucre de canne, des épices et les baies sauvages de Saint-Martin. À la distillerie de Colombier gérée par Louis Maccow, grand connaisseur de la baie, la macération du fruit dure un an, durée nécessaire pour obtenir ce goût typique à la fois boisé, épicé, fruité et doux-amer, s’ensuit un transfert dans un autre contenant pour repos, la mise en bouteille, le bouchonnage et le placement en rayonnage. Plus de 24 saveurs différentes s’offrent à la clientèle : mangue, citron, gingembre, noix de coco, prune, groseille, pour ne citer qu’elles. Il est de tradition de lever son verre de Guavaberry à Noël, que ce soit en chantant, en racontant de vieilles histoires sur ce vieux breuvage ou en trinquant simplement, mais libre à vous de célébrer la Guavaberry toute l’année. _Vx

