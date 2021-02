Une grande étude sera menée en avril prochain sur le cycle de vie et l’accroissement des grands requins migrateurs dans le nord-est des Caraïbes

La Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a annoncé la semaine dernière que des chercheurs étudieront bientôt le cycle de vie et l’accroissement des grands requins migrateurs dans le nord-est des Caraïbes.

Avec le soutien du World Wildlife Fund for Nature Netherlands (WWF-NL), la recherche sera menée via les organisations du réseau DCNA – Saba Conservation Foundation (SCF), Sint Maarten Nature Foundation et St.Eustatius National Parks Foundation STENAPA – et l’organisation internationale de conservation « Sous les Vagues » (BTW).

Le directeur de la DCNA, Tadzio Bervoets, a déclaré que la recherche se concentrera spécifiquement sur les requins tigres. La première évaluation doit être menée en avril prochain, une autre expédition étant prévue pour juillet.

«Nous visons à placer des trackers satellites sur divers animaux et à déterminer si l’un d’entre eux est au stade de l’accouplement ou de l’accouchement. Espérons qu’avec ces données, nous serons en mesure de faire des recommandations, à la fois pour le bénéfice des habitants des îles et pour la conservation d’une espèce qui fait face à la menace imminente d’extinction », a souligné T. Bervoets.

L’annonce de cette étude fait suite aux deux attaques de requins intervenues à la Baie Orientale et à Saint-Kitts.

T. Bervoets a précisé que ces attaques avaient amené de nombreux habitants de la région, y compris plusieurs représentants du gouvernement, à spéculer sur une augmentation des populations de requins dans les Caraïbes.

«Il n’y a absolument aucune donnée suggérant qu’il y a une augmentation de la population de requins dans les Caraïbes. Cependant, pour avoir une idée de tout changement potentiel, une évaluation scientifique doit être menée pour déterminer s’il y a des évolutions sensibles. C’est pourquoi nous sommes ravis de travailler avec le WWF-NL et BTW dans le cadre de cette recherche », conclut T. Bervoets. _AF