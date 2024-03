TOURISME : Saint-Martin version gastronomique à Miami

Du 21 au 25 février derniers, l’Office de Tourisme assurait la visibilité de la destination sur le South Beach Wine and Food Festival (SOBEWFF), reconnu comme l’une des plus grandes célébrations culinaires des Etats-Unis, ainsi qu’auprès d’une quarantaine de voyagistes.

Plus de 65.000 participants venus de tout le pays, 23 éditions au compteur, 500 experts entre stars culinaires, influenceurs, chefs, producteurs ou sommeliers : le Food Network South Beach Wine & Food Festival est un événement d’envergure internationale offrant 4 jours de plaisirs gastronomiques sur les plages de Miami et dans sa région. Pour l’Office de Tourisme, il était indispensable d’y représenter Saint-Martin, capitale gastronomique des Caraïbes et désormais reconnue pour son Festival annuel. Suzanne Scantlebery, responsable du marché USA/Canada et Roxane Fleury, chargée de communication, ont donc assuré la promotion de la destination sur l’événement. Elles étaient accompagnées de Laura Antonelli (Pick SXM), lauréate dans la catégorie « Meilleur traiteur / chef privé » lors du Festival de la Gastronomie de Saint-Martin 2023.

Sur la Friendly Island, les plaisirs culinaires sont l’emblème de la culture locale et d’un certain art de vivre. Il a donc fallu séduire les papilles curieuses de la destination : mission accomplie grâce aux créations de Laura Antonelli proposées à la dégustation durant les 4 jours du SOBEWFF, ainsi qu’à la distribution de 7000 croquettes de patate douce pour souhaiter la bienvenue aux futurs visiteurs. Flyers pour la communication, jeu-concours pour offrir un séjour de 2 personnes (vol aller-retour + 3 nuits au Palm Court Hotel), animation carnavalesque… À Miami, la destination Saint-Martin est toujours aussi populaire si l’on en croit le nombre de visiteurs sur le stand.

Opération séduction auprès des professionnels

En amont du SOBEWFF, l’équipe de l’Office de Tourisme a profité de son voyage à Miami pour assurer une opération de promotion auprès de professionnels du tourisme. Le mercredi 21 février, un dîner organisé à l’hôtel Loews Coral Gables a permis d’accueillir une quarantaine d’agents de voyage, tour-opérateurs et médias de la région de Miami pour échanger à propos de Saint-Martin. Cette expérience culinaire a offert aux convives un aperçu des richesses gastronomiques qui font la réputation de la destination. Suzanne Scantlebery et Roxane Fleury ont également procédé à des interventions pour présenter les nouveautés sur la destination Saint-Martin, les chiffres clefs des arrivées en 2023 (croisières et vols) ainsi que l’incontournable Festival de la Gastronomie de Saint-Martin qui prépare sa quatrième édition.

