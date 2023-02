ENVIRONNEMENT : Une quarantaine de personnes découvrent ObsIdentify avec la Réserve Naturelle

Ce vendredi 17 février en matinée, petits et grands se sont pressés de rejoindre le parking du Galion pour participer à la randonnée découverte de la biodiversité organisée par l’association de Gestion de la Réserve Nationale Naturelle de Saint-Martin (RNN) en collaboration avec la Dutch Caribbean Nature Alliance.

Les actions de découverte de la faune et de la flore proposées par la Réserve Naturelle de Saint-Martin sont toujours des moments éducatifs, conviviaux et riches en rencontres. La manifestation de ce vendredi 17 février avait cette particularité d’inviter le public, constitué d’une quarantaine d’adultes et d’enfants, à utiliser la nouvelle application ObsIdentify, outil d’observation et d’identification de la faune et de la flore que l’on doit à la fondation Observation International, en collaboration avec Naturalis Biodiversity Center (Pays-Bas) et Natuurpunt et Natagora (Belgique). Avec une simple photo prise d’un animal ou d’une plante, ObsIdentify permet non seulement d’obtenir le nom de l’espèce mais de participer activement à nourrir la bande de données contribuant à la recherche biologique et à la connaissance de la nature. Animée par un binôme de choc de la RNN à savoir Vincent Oliva, responsable éducation de l’environnement, et Julien Chalifour, responsable du pôle « Missions et suivis scientifiques », la randonnée ObsIdentify a débuté aux abords de la mangrove avec la présentation de la Réserve Naturelle, de ses rôles d’éducation et de sensibilisation, et de nombreuses anecdotes passionnantes partagées par les deux professionnels de la biodiversité. L’utilité de mettre en avant une application ObsIdentify est de sensibiliser la population à participer activement à l’observation de la biodiversité afin de partager les informations avec les scientifiques. Si l’application est parfois bancale en termes de reconnaissance, même en cas de fausse observation, persévérez dans son utilisation, l’outil apprendra de cette erreur pour s’améliorer. ObsIdentify contribue, avec chaque photo envoyée, à recenser et géolocaliser les différentes espèces comme les palétuviers (rouge, noir, blanc ou gris) qui n’ont plus de secret pour le groupe de participants grâce à Vincent et Julien, ou encore la majestueuse grande aigrette, observée vendredi dernier, volant au-dessus de la mangrove du Galion. _Vx

ObsIdentify est disponible gratuitement dans l’App Store et Google Play

