Une conférence-débat avec la Banque de France organisée par l’IEDOM et le MEDEF Saint-Martin le 1er décembre au Lycée Daniella Jeffry

« Quel état de la conjoncture économique en Zone Euro et aux USA ? Quel impact du dérèglement climatique ? ». Telle est la thématique de la conférence-débat organisée le vendredi 1er décembre prochain à 10 heures au Lycée Professionnel Daniella Jeffry par l’IEDOM et le MEDEF Saint-Martin.

À l’occasion de la venue à Saint-Martin d’Olivier Garnier, Directeur général des Statistiques, des Études et de l’International à la Banque de France, et sous le haut patronage de Vincent Berton, Préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et de Louis Mussington, Président de la Collectivité, Michel Vogel, Président du MEDEF Saint-Martin, et Thierry Beltrand, Directeur de l’IEDOM en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, organisent une conférence/débat sur la thématique : « Quel état de la conjoncture économique en Zone Euro et aux USA ? Quel impact du dérèglement climatique ? » qui aura lieu le vendredi 1er décembre 2023 à 10 heures (accueil à partir de 9h45) à la salle polyvalente du Lycée professionnel Daniella Jeffry à Concordia.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions préalables sont obligatoires, en cliquant sur le lien suivant Conférence débat à Saint Martin/Banque de France (banque-france.fr)

En cas de difficultés, vous pouvez adresser un courriel soit à : iedom-etudes-guadeloupe@iedom.fr ou contact@medefstmartin.fr. Vous avez également la possibilité d’appeler le 0590 93 74 36. _AF

124 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter