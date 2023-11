ENVIRONNEMENT / Semaine Sismik : soyons prêt.e.s au quotidien

Sous l’autorité du Préfet, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) met en œuvre des actions de prévention pour réduire la vulnérabilité du territoire au risque sismique et organise chaque année la semaine SISMIK depuis 2008. Elle agit dans le cadre du Plan Séisme Antilles, instauré par le Gouvernement en 2007.

Deux facteurs contribuent à rendre Saint-Martin particulièrement vulnérable aux séismes. D’une part, les constructions : une partie importante des bâtiments, anciens, ne sont pas parasismiques. Quant aux nouvelles constructions, elles ne sont pas systématiquement construites suivant la norme en vigueur de 1998, dite Eurocode, bien que la législation l’impose (arrêté du 22 octobre 2010 modifié le 24 septembre 2014). Pourtant, ce n’est pas le séisme en lui-même qui tue, mais les bâtiments qui s’effondrent sur leurs occupants. D’autre part, la préparation de la population qui reste insuffisante. Les bonnes conduites à adopter en prévention d’un séisme (par exemple, la fixation des meubles à son domicile), et pendant un séisme, restent globalement peu connues de la population. Cependant les actions de prévention, de plus en plus nombreuses, permettent de mieux préparer la population au fur et à mesure.

Du 20 au 24 novembre 2023, pour la 2ème édition, l’UT DEAL de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin organise des événements dans le cadre de la Semaine SISMIK 2023, afin de sensibiliser les professionnels, le public scolaire et le grand public au risque sismique et de développer une réelle culture du risque sur le territoire de Saint-Martin. Séminaires, réunions d’information, actions pédagogiques, retrouvez le programme complet ci-dessous. _Vx

Semaine Sismik – programme :

Actions pédagogiques pour les collégiens et lycéens ainsi que les écoles élémentaires de Quartier d’Orléans et de Rambaud) animées par le SDIS Saint-Martin, la Croix-Rouge : apprentissage aux plus jeunes sur les conduites à tenir face aux risques de séismes et de tsunamis

21/11 de 9h15 à 11h15 au Collège Mont des Accords

22/11 de 9h à 11h au collège de Quartier d’Orléans

Réunions d’information pour le public et les professionnels par les Compagnons Bâtisseurs : préserver et protéger l’intégrité des populations, sensibiliser aux gestes de prévention des risques

22/11 de 15h à 18h à Sandy Ground, local de SGOMI

24/11 de 15h à 18h à Quartier d’Orléans, local des Compagnons Bâtisseurs

Séminaires par la DEAL Guadeloupe : sensibilisation à la construction parasismique et para cyclonique des professionnels et futurs acteurs du BTP

Collège Mont des Accords :

23/11 de 9h à 11h pour le public

23/11 de 14h à 17h pour les professionnels

Lycée professionnel Daniella Jeffry :

24/11 de 9h à 11h pour les étudiants en formation professionnelle

136 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter