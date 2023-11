SOCIÉTÉ : Appel à projets contre les haines et les discriminations

Dans la continuité de la précédente édition, l’appel à projets local DILCRAH 2023-2024 a pour objectif d’accompagner l’action des services de l’État et la mobilisation de la société civile contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations liées à l’origine et la haine anti-LGBT+.

Sous l’égide d’Élisabeth Borne, Première ministre, et Bérangère Couillard, Ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, l’appel à projets local porté par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) et la préfecture a été lancé le 19 octobre dernier. Cette annonce vise à accompagner les deux plans nationaux pilotés par la DILCRAH : soutenir et encourager les initiatives de la société civile engagée contre les haines, les préjugés et les discriminations autour de 5 axes : affirmer la réalité, mesurer les actes, former les acteurs, sanctionner les auteurs et accompagner le territoire. Cette année, l’appel à projets local comprend un bonus relatif aux actions de lutte contre la haine anti-LGBT+ dans les collectivités ultra-marines financé par le ministère des Outre-mer. Doté d’une enveloppe de 2,6 millions d’euros, l’appel à projets local soutient les actions d’éducation, de prévention, de formation et d’aide aux victimes ainsi que celles relatives à la communication et à l’organisation d’événements en lien avec la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, les discriminations liées à l’origine ainsi que la lutte contre la haine anti-LGBT+. Cet appel à projets local s’adresse d’abord aux structures locales dont l’objet principal est de lutter contre ces fléaux. Le dépôt des candidatures peut désormais s’effectuer auprès de la préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélemy jusqu’au 1er décembre 2023. Les projets seront sélectionnés entre le 1er décembre et le 31 janvier 2024. Les porteurs de projets seront notifiés des résultats à partir du 15 février 2024. _Vx

Lien du dossier et informations : https://t.ly/zqZTC

