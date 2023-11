Pôle Emploi et Cap : Emploi poursuivent leur mobilisation pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Un an après l’aboutissement du rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, cette nouvelle édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH), du 20 au 24 novembre 2023, est l’occasion de dresser le bilan et d’en mesurer l’impact sur le recrutement.

Pour cette Semaine de mobilisation, Pôle emploi et Cap emploi organisent ensemble de nombreuses actions concrètes pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Depuis octobre 2022, les conseillers Pôle emploi et Cap emploi accompagnent l’ensemble des demandeurs d’emploi en situation de handicap dans un lieu unique d’accompagnement (LUA), leur agence Pôle emploi. En Guadeloupe et à Saint-Martin, 5 conseillers Cap emploi interviennent en interaction étroite avec les 47 conseillers Pôle emploi « à dominante Handicap » pour prendre en charge les demandeurs d’emploi et accompagner les employeurs à s’orienter vers un recrutement plus inclusif.

Avec ce rapprochement, Pôle emploi et Cap emploi simplifient les démarches des demandeurs d’emploi en situation de handicap, avec pour ambition de faciliter et d’amplifier les retours à l’emploi. Les premiers résultats de ce rapprochement sont déjà visibles. En 2023, le taux de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi enregistre une hausse de 19,5% sur le territoire.

L’année 2023 a été marquée par un travail de fond réalisé auprès des employeurs. Pour eux, le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi apporte en effet la complémentarité et la puissance des deux réseaux avec un interlocuteur unique, pour mobiliser tous les dispositifs et aides existants favorisant l’embauche des personnes en situation de handicap.

Pour cette Semaine européenne, Pôle emploi Guadeloupe, Iles du Nord et Cap emploi, ainsi que leurs partenaires (les Missions Locales, l’Agefiph, le Fiphfp, la MDPH…), proposent plus d’une vingtaine d’actions de sensibilisation et de mises en relation avec des employeurs. Les agents de Pôle emploi et Cap emploi participent également le 23 novembre à l’opération DuoDay, qui permet de créer des duos entre une personne en situation de handicap et un collaborateur d’une structure d’accueil pour faire découvrir son métier durant une journée. En 2022, près de 100 duos ont été concrétisés en Guadeloupe et à Saint-Martin grâce à Pôle emploi, Cap emploi et l’APF France handicap.

Le programme à Saint-Martin :

Jeudi 23 novembre :

Opération DuoDay à l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin

Vendredi 24 novembre :

De 8h30 à 17h00 à la CCI de Saint-Martin: Participation de Pôle Emploi et Cap Emploi à l’événement « Les rencontres du Handicap » porté par la CCISM. Pôle emploi interviendra aux tables rondes « Accès aux droits » et « Les possibilités de recrutement et d’alternance à Saint-Martin », et animera également un stand avec Cap Emploi.

