Un SDF interpellé après l’incendie de trois véhicules de gendarmerie

Trois véhicules de la Gendarmerie Nationale étaient hier la proie des flammes dans le centre de Marigot. Un individu a été interpellé.

Trois véhicules de la gendarmerie ont brûlé tôt hier matin, sur un parking situé rue du Président Kennedy à Marigot. Selon les premiers éléments de l’enquête, ouverte par la gendarmerie de Saint-Martin, l’incendie est d’origine criminelle. L’auteur rapidement identifié a été interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie. Il s’agit d’un sans domicile fixe âgé de 43 ans et connu défavorablement des services de gendarmerie pour avoir incendié un appartement en 2015. Il présenterait des antécédents psychiatriques rapporte la gendarmerie. Les pompiers, arrivés rapidement sur les lieux de l’incendie, sont parvenus à maitriser les flammes avant qu’elles ne se propagent aux bâtiments adjacents. Un hôtel et un immeuble ont dû être évacué rapporte la gendarmerie en raison du fort rayonnement de l’incendie.

