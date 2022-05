THÉÂTRE : « Loc’ à terre ! » va vous réconcilier avec votre voisinage… ou pas

L’heure est aux spectacles de fin d’année et ce sont les adultes de l’atelier théâtre de Laurence Blanc qui ouvre le bal ces vendredi 13 et samedi 14 mai pour deux représentations uniques. Connaissant la notoriété de la troupe des Têtes de l’Art, ça promet d’être décalé.

« Loc’ à terre ! » est une comédie à sketches qui fait la part belle aux rencontres insolites entre les résidents d’un immeuble, directement inspirée de la pièce de théâtre à succès « Avis de passage » de Jean-Pierre Martinez, dramaturge français cher à Laurence Blanc, metteuse en scène et cheffe d’orchestre de l’atelier pour adultes. Étant l’un des auteurs de théâtre français contemporains les plus populaires auprès des compagnies et du public de théâtre d’aujourd’hui, Jean-Pierre Martinez porte un théâtre populaire dans toute la splendeur du terme. Les caractéristiques de ces œuvres répondent parfaitement aux codes théâtraux que Laurence Blanc a elle-même intégrés dans ses écrits et ses adaptations, de l’humour à foison, des personnages atypiques et attachants, des situations absurdes aux messages pertinents et une mise en scène signature. Laurence Blanc est donc partie de plusieurs saynètes tirées d’ « Avis de passage » tout en y ajoutant sa patte et sa plume, se réappropriant l’œuvre avec un fidèle respect pour l’auteur original. « Loc’ à terre ! » est le fruit d’une année d’ateliers avec les adultes qu’on retrouvera sur la scène du théâtre de la Chapelle dès ce vendredi : Valérie Bal, Xavier Carène, Latifa Dahou, Agnès Etchegoyen, Océane Ehrmann-Siue, Jean-René Le Trocquer, Léo Michel, David Pennacchietti, David Rivière, Christophe Robert, Anna-Maria Scrimieri et Laurence Siue. Six femmes, six hommes, une parité parfaite pour des interactions burlesques. L’histoire est simple mais singulière, elle débute dans la cour d’un immeuble où les différents locataires vont y relever leur courrier, découvrant ainsi des lettres d’un mystérieux corbeau qui va semer la zizanie au sein du groupe, ou mieux les rassembler… Les douze comédiens interpréteront, le temps de deux scènes chacun, des personnages avec des particularités cinglantes. Comme le dit si bien Laurence Blanc « Loc’ à terre vous fera autant de bien qu’une séance psy ! ». Cette comédie de mœurs adopte cependant un langage grossier, il est donc déconseillé d’y assister avec des enfants de moins de 12 ans. Et nul besoin d’être superstitieux, il n’y aura que du rire dans la salle du théâtre de la Chapelle en cette soirée de vendredi 13. _Vx

Représentations : Vendredi 13 et samedi 14 mai à 19h30

Entrées : Tarif unique – 20€

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44

www.theatresxm.fr

