Athlétisme : Dimanche, c’est la « Corrida Kids » !

A l’initiative de la dynamique association Intergeneration Runners se déroulera ce dimanche 15 mai au stade de Sandy-Ground la 1ère édition de la « Corrida Kids », une journée sportive proposant cinq formats de course réservés uniquement aux enfants !

La « Corrida Kids » est ouverte aux enfants de 5 à 15 ans. Les distances sont définies selon l’âge du participant : les bébé Athlé (5-6 ans) se mesureront sur 400 mètres, l’école Athlé (7 à 9 ans) sur 800 mètres, les poussins (10 à 11 ans) sur 1 000 mètres, les benjamins de 12 à 13 ans sur 1600 mètres et enfin les minimes (14 à 15 ans) sur 2000 mètres.

Autant dire que l’ambiance sera au rendez-vous pour cette journée dédiée à la pratique du sport. De nombreux trophées, médailles, cadeaux et friandises sont prévus aussi pour les enfants ! Le village sportif sera ouvert dès 9h30 pour accueillir parents et enfants avec des stands de boissons et de snacks mais aussi de nombreux jeux qui devraient ravir les plus jeunes !

Seule une autorisation parentale sera demandée lors de la remise des Tee-shirts qui s’effectuera ce samedi 14 mai de 10h à 16h dans le magasin Go Sport. _AF

Inscriptions préalables à faire en ligne sur www.sportup.fr

(5 € par enfant). Informations auprès de IGR : 06 90 17 00 98.

56 vues totales, 56 vues aujourd'hui