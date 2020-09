Travaux du Pont de Sandy-Ground réalisés dans la nuit du 16 au 17 septembre : ce qu’il faut savoir

Un rappel pour informer les usagers du Pont de Sandy-Ground que des travaux de maintenance seront réalisés sur l’ouvrage, dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 septembre.

Afin de perturber le moins possible la circulation routière et piétonne, la Collectivité fera intervenir l’équipe de maintenance dans la nuit (après 21h00 et jusqu’à 4hOO du matin).

Durant cet intervalle, le pont sera levé et la circulation fermée. Il sera cependant possible de rétablir la circulation pour permettre aux véhicules et aux piétons qui se présenteront de traverser. Les véhicules de sécurité et de secours seront bien sûr prioritaires.

Ces travaux consistent à tester le système hydraulique permettant de manœuvrer le pont, ils ont été planifiés en juillet dernier pour une réalisation mi-septembre. Ils demandent juste quelques heures d’intervention.

Gageons que le pont sera fonctionnel après cette nouvelle intervention. _AF