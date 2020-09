Fait divers (Sint Maarten) : La série noire continue, un jeune motard perd la vie près de l’aéroport de Juliana

Une semaine après l’accident mortel survenu sur la route de Cul-de-Sac en partie française, un nouveau drame de la route s’est produit dimanche dernier près de l’aéroport de Juliana où un jeune motard a perdu la vie.

D’après les premiers éléments de l’enquête, il semblerait que le conducteur du deux-roues circulait avec d’autres engins motorisés et aurait perdu soudainement le contrôle de sa moto. Ce dernier a alors glissé sur plusieurs mètres avant d’heurter avec sa tête un SUV blanc venant en sens inverse. Le choc a été d’une rare violence, le conducteur et sa moto ayant fini leur course contre la barrière de sécurité située le long de la route.

Arrivés rapidement sur les lieux de l’accident, les services de secours ont prodigué les premiers soins à la victime avant de la transférer dans un état critique au Sint Maarten Medical Center.

Plus tard dans la soirée, la police hollandaise a été informée par le personnel de l’hôpital que la victime avait malheureusement succombé à ses blessures. _AF