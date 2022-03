SAUR : Le retour de l’eau au robinet !

Le moteur défectueux sur l’une des unités de production de l’usine de Galisbay a été changé, samedi 12 mars, grâce à la livraison la veille d’un nouveau moteur. SAUR Saint-Martin a annoncé une remise en eau progressive, dimanche, pour l’ensemble des usagers.

La panne survenue il y 8 jours a considérablement impacté les capacités de production d’eau potable, causant un déficit majeur dans les principaux réservoirs de Morne Valois et Concordia.

Des tours d’eau et des coupures de nuit ont donc été mis en place par la SAUR Saint-Martin, afin d’éviter une pénurie totale d’eau sur le territoire. Si les tours d’eau ont permis de tenir la production ces derniers jours, les casses intempestives survenant lors des fréquentes manipulations des vannes, ainsi que les fuites récurrentes dans certains lotissements privés, ont compliqué la manœuvre et vidé les réservoirs bien plus rapidement que prévu. Elles ont aussi faussé les horaires de reprise de la distribution annoncés par communiqué de presse. Néanmoins, le civisme des usagers ayant parfaitement compris la situation d’urgence et fait en sorte de limiter leur consommation, a permis de maintenir la distribution dans les principaux quartiers, notamment les secteurs prioritaires desservant l’hôpital, la maison de retraite et la majeure partie des écoles. Les équipes de SAUR Saint-Martin ont travaillé sans relâche ces derniers jours, afin de remettre en service l’unité de production. Les usagers ont pu ainsi retrouver dimanche une distribution normale de l’eau potable. Cela s’est traduit donc par l’arrêt des tours d’eau ainsi que l’arrêt des coupures de nuit, à compter de dimanche.

La SAUR a, par ailleurs, commandé deux autres moteurs. Une fois ces nouvelles installations opérationnelles, l’usine bénéficiera d’une sécurité supplémentaire en matière de production et les usagers pourront compter sur un service renforcé. La Collectivité de Saint-Martin et son établissement des Eaux et de l’Assainissement (EEASM) s’excusent auprès des usagers pour la semaine difficile passée et les remercient pour leur patience et leur compréhension. La Collectivité salue également les équipes de SAUR Saint-Martin qui ont œuvré sans relâche pour rétablir un service normal.

