Travaux d’enfouissement de la fibre optique : une réunion d’information s’est tenue en présence des entreprises de génie civil de Saint-Martin

Le conseiller territorial Jean-Sébastien Hamlet et les représentants de la SAS Tintamarre, la Caisse des dépôts et consignations et Dauphin Telecom, ont reçu le mercredi 7 octobre dernier, les entreprises de génie civil de Saint-Martin.

Cette réunion d’information avait pour objet la présentation des travaux d’enfouissement de la fibre optique qui seront prochainement lancés par la SAS Tintamarre dans le cadre d’un appel d’offres.

21 entreprises ont répondu à l’invitation. Ces chefs d’entreprises ont pu entendre les besoins de la SAS Tintamarre en matière de génie civil sur ses futurs chantiers et échanger avec les interlocuteurs de la SAS.

La prochaine étape consistera à lancer le marché pour l’enfouissement de la fibre. La SAS Tintamarre reste à l’écoute des entreprises pour toute question sur les process à venir.