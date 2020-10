JUSTICE : Il vole les clés d’une voiture et demande 150 € au propriétaire pour les lui rendre

Il vole les clés d’un SUV de luxe. Le lendemain, il va voir le propriétaire du véhicule et lui demande 150 euros contre leur remise. La victime dépose plainte et une enquête de gendarmerie est ouverte. Le voleur, GD âgé de trente-quatre ans, est entendu.

Il prétend dans un premier temps que c’est son neveu qui a volé les clés. Lors de son audition, il communique également un faux prénom et une mauvaise année de naissance. Lorsque les enquêteurs découvriront ses mensonges, il dira que les erreurs viennent du gendarme qui a pris sa déposition, que ce dernier a mal compris ce qu’il a dit. Il le menace aussi en affirmant que «sa mère travaille en préfecture et qu’on ne va pas en rester là». GD va être confrontation avec la victime, lors de laquelle il admettra que ce n’est pas son neveu qui a volé les clés. Les investigations vont révéler que GD a vendu les clés à quelqu’un d’autre et que cette personne lui demande 150 euros pour les lui rendre.

GD a été poursuivi pour extorsion et fourniture d’identité imaginaire. Il était convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Martin fin septembre mais ne s’est pas présenté à l’audience. Son casier judiciaire comporte neuf condamnations pour notamment menace de mort, extorsion, agression sexuelle, vol.

Le vice-procureur a requis une peine d’un an de prison ainsi qu’un mandat de dépôt. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné GD à une peine d’un an de prison. (soualigapost.com)