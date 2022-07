Traitement des déchets : un enjeu majeur pour les Outre-mer 

Bernadette Davis, 2ème vice-présidente en charge du Cadre de vie, a représenté la Collectivité de Saint-Martin, le mardi 12 juillet dernier, lors de la Table ronde organisée par le Sénat sur la gestion des déchets dans les Outre-mer.

Dans son intervention, Bernadette Davis a tout d’abord rappelé le contexte dans lequel évolue notre territoire depuis l’ouragan Irma en 2017, avec une hausse significative de la production des déchets.

« Saint-Martin doit aujourd’hui répondre à des enjeux de plus en plus importants et mettre en place des infrastructures s’inscrivant dans une dynamique de modernité et de durabilité ».

Bernadette Davis a notamment mentionné la nécessité pour Saint-Martin d’être accompagné à travers « un véritable plan de rattrapage », se traduisant par l’implantation de nouveaux outils pour le traitement des déchets mais aussi une réflexion sur la transformation de ceux-ci en source d’énergie.

La Collectivité de Saint-Martin mettra tout en œuvre pour améliorer le traitement et le recyclage avec ses partenaires.

Le redéploiement du tri-sélectif des déchets, avec 220 nouvelles bornes d’apport volontaire (verre et le plastique), sera effectif d’ici la fin de cette année. Les bornes sont actuellement en cours de fabrication et seront livrées d’ici la fin de l’année.

« La gestion des déchets est un enjeu majeur pour Saint-Martin et nous nous y attelons. C’est aussi un secteur porteur d’emploi et de nouvelles filières à haute valeur ajoutée. Ces filières représentent une véritable opportunité pour notre jeunesse qui peut proposer des projets innovants et se positionner sur des emplois qualifiés », a conclu Bernadette Davis.

