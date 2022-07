SXM E-sport Festival : Remise des prix de la première édition 

Au lendemain de la première compétition d’e-sport organisée au stade Vanterpool qui rassemblait 110 passionnés de jeux vidéo, la remise des prix du SXM E-sport festival a eu lieu au 978 Sanctorum à Rambaud ce dimanche. Retour sur ce double évènement.

Pour les novices du procédé, l’e-sport définit la pratique sportive du jeu vidéo compétitif, qui est diffusé et joué sur Internet, individuellement ou en équipe, que ça soit sur un ordinateur ou une console de jeux vidéo. Depuis 2016, la pratique du jeu vidéo en compétition et le statut de joueur professionnel sont reconnus par la loi française. La discipline sportive gagne du terrain sur notre territoire et le président de l’association Anis Saint-Martin, Jerry Desbonnes, a décidé de créer une délégation saint-martinoise, les Soualiga Warriors. Ces derniers sont au cœur de l’organisation du premier festival dédié aux jeux vidéo en compétition, le SXM E-sport Festival. En vue de s’entrainer pour se préparer aux différents championnats régionaux et internationaux comme la récente compétition « Gigagames Canoc E-sport Series » en Guadeloupe où les Soualiga Warriors ont participé pour le première fois, les organisateurs du festival e-sport avait pour volonté de rassembler les joueurs amateurs et professionnels en mettant en lumière les talents locaux et en démontrant que la pratique des jeux vidéo peut se faire de façon responsable et saine. Ce samedi 16 juillet de 9h à 19h, plus d’une centaine de participants se sont affrontés sur sept jeux vidéo : Mortal Kombat 11, Tekken 7, Smash Bros, Fifa 2022, NBA 2K, Call Of Duty et Street Fighter V. Vingt-et-un gagnants sont ressortis de la compétition, célébrés lors de la remise de prix organisée dimanche dernier au 978 Sanctorum. Les premiers gagnants ont remporté un chèque de 200€ et un téléphone offert par Dauphin Telecom. Les différents prix ont été remis par plusieurs personnalités comme Marc Fabre, responsable local de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) représentant la Préfecture, Annick Petrus, sénatrice de Saint-Martin, et Jean Arnell, co-fondateur de Computech, un des partenaires principaux du festival SXM e-sport, tout comme Anis Saint Martin qui accompagne les citoyens saint-martinois dans l’appropriation des outils numériques. Voici le podium pour chaque catégorie de jeux (certains noms mentionnés sont les pseudos utilisés par les joueurs) :

MORTALKOMBAT 11

1 Liquid FGC

2️ Emran Charles

3 Kid Black

TEKKEN 7

1️ Emran Charles

2️ Yohan ‘Lodr

3️ Synchro

SMASH BROS

1️ Yohan James

2️ Kyan Leblanc

3️ Emran Charles ‘GokuGod’

FIFA 22

1️ George Buffon

2️ Jayce Flanders

3️ Natson Joseph

NBA 2K

1️ Selwyn Edward

2️ Keevan Gipson

3️ Eljah Gipson «Nestlequick»

CALL OF DUTY

1️ Sofiane el Bekali

2️ Timothe Chris Gama

3️ Landre Salvador

STREET FIGHTER V

1️ Eljah Gipson «Nestlequick»

2 Keevan Gipson

3 Hendrick Snyjder

