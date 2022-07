POLITIQUE : J.-F. Carenco viendra plus tard à Saint-Martin

Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, est arrivé mardi soir en Martinique. Il y passe 24 h et s’envole ce soir pour la Guadeloupe d’où il repartira jeudi en début de soirée pour Paris. Il doit notamment rencontrer les élus locaux, les organisations patronales, syndicales représentatives des artistes, le comité régional des pêches et la fédération du transport. Dans les deux îles, Jean-François Carenco doit également s’entretenir avec les membres des observatoires des prix, des marges et des revenus.

Ce premier déplacement officiel aux Antilles – le second depuis la nomination du nouveau gouvernement – ne prévoit pas de passage par Saint-Martin. C’est une visite éclair assumée selon le service communication du ministre qui avait mis un point d’honneur à venir en Martinique et en Guadeloupe avant le mois d’août.

Pour l’instant, aucun déplacement n’est programmé à Saint-Martin ; le ministre souhaite venir dès que possible. Il s’est toutefois déjà entretenu début juillet à Paris avec le président de la COM. Louis Mussington avait évoqué plusieurs sujets comme le retour des enseignants saint-martinois dans le cadre d’une demande de mesures dérogatoires ou le besoin de soutenir une politique du logement à Saint-Martin. (soualigapost.com)

