TOURISME : Un « éductour » pour vendre la destination Saint-Martin en Guadeloupe

L’Office de Tourisme accueillait sur l’île six agents de Penchard Voyages les 1er et 2 juillet derniers. Au programme : visite de dix établissements hôteliers et plaisirs gastronomiques.

L’Office de Tourisme a répondu favorablement à Penchard Voyages, l’une des plus importantes agences de voyages en Guadeloupe, qui a souhaité proposer à ses agents un «éductour» de deux jours à Saint-Martin. Ces séjours de formation et de sensibilisation destinés aux professionnels du voyage leur permettent en effet d’améliorer sur le terrain la connaissance d’une destination, et ainsi de conseiller plus efficacement leur clientèle. Six agents intervenant sur les plateaux « affaires » et « loisirs » chez Penchard Voyages ont ainsi été accueillis le samedi 1er juillet à l’aéroport de Grand Case par Grégoire Dumel, responsable du marché local/régional ainsi que Narissa Page, chargée de promotion locale/ régionale et à qui revenait la mission d’encadrer les visites de cet éductour.

15 hôtels visités

Dès leur arrivée sur l’île, les agents ont entamé un circuit intense comprenant la découverte de dix établissements hôteliers de la partie française, dont certains sont déjà commercialisés par Penchard Voyages : L’Alamanda, Secrets Resort, La Plantation, Grand Case Beach Club, Centr’Hotel, Hommage, Palm Court, La Playa, Jolie Beach SXM et Le Martin. Les agents se sont ainsi familiarisés avec les prestations de tous ces établissements. Le transport était assuré par J&P Taxi Services, qui n’a pas manqué de partager de nombreuses informations historiques sur la destination. La pause méridienne s’est faite à Grand Case au Rainbow Café, le dîner s’est tenu au restaurant l’Astrolabe à Orient Bay et l’hébergement a été assuré par l’hôtel La Plantation. Durant la matinée du 2 juillet, les représentants de Penchard Voyages ont été accueillis par le responsable du marché régional au Sint Maarten Tourist Bureau, William Bell, pour visiter 5 hébergements du côté néerlandais. L’Office de Tourisme organise régulièrement deux types d’éductours destinés aux professionnels du voyage : le format classique de deux jours durant lesquels ils sont accompagnés, et le « Fly In » proposant une découverte de l’île en toute autonomie.

